-Vídeo Gisele e boi Cacique (1.3449048)\nUm vídeo que mostra a relação de afeto entre uma servidora pública e um boi da raça Nelore de 1,2 tonelada viralizou nas redes sociais na última semana. As imagens foram gravadas em uma fazenda de São Miguel do Passa Quatro, no sul de Goiás.\nNa gravação, a servidora pública e produtora de leite Gisele de Oliveira, de 42 anos, chama o animal pelo nome enquanto ele se alimenta no pasto. Antes de o boi chegar, ela ainda faz um breve carinho em outro bicho da propriedade. De forma mansa, o boi vai até a dona e recebe carinho e elogios pelo comportamento dócil e pela beleza (veja o vídeo acima)\nTratado como membro da família, o boi se chama Cacique, mas também atende pelos apelidos de "Cique" e "Pequenininho" — apesar do tamanho e do peso.\nGisele conta que o boi chegou à fazenda ainda bezerro. Com o tempo, a convivência gerou uma relação de amizade que a fez reforçar a decisão de não comer carne vermelha.