Uma bomba caseira explodiu no interior do Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Lasar Segall, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (8). Ao menos dez estudantes ficaram feridos.\nDe acordo com os bombeiros, o artefato explodiu no pátio da unidade escolar após ser manuseado por um aluno. As vítimas, com idades entre 13 e 17 anos, sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Belford Roxo. A maioria é do sexo masculino e uma menina de 16 anos.\nMorre mãe de homem que ateou fogo em moto durante abordagem da PM\nBebê tem corpo queimado após explosão de gás dentro de supermercado de Catalão\nExplosão em fábrica de fogos na China deixa ao menos 21 mortos e 61 feridos\nA prefeitura do município afirmou que 10 alunos adolescentes ficaram feridos pelo artefato. Oito deles foram levados para o hospital.