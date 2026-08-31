-VÍDEO: Bomba é arremessada para dentro de casa, em Divinópolis (1.3450897)\nUma bomba foi arremessada contra a casa de um diretor de colégio no distrito de Vazante, em Divinópolis de Goiás, no dia 23 de agosto. Segundo a Polícia Militar, um veículo branco passou em frente à residência e um dos ocupantes lançou o artefato sobre o telhado. Dois adolescentes admitiram o ato e afirmaram que tudo ocorreu durante uma “brincadeira”, sem intenção de causar danos ou ferir a vítima.\nComo as identidades dos envolvidos não foram divulgadas, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas ou responsáveis.\nA reportagem tentou contato com a Polícia Civil para saber se o caso foi registrado e se haverá investigação, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. A natureza exata do objeto também não foi confirmada oficialmente. A TV Anhanguera, que divulgou inicialmente o caso, informou que o artefato era semelhante a um rojão. Por isso, mesmo que o objeto seja tratado como uma “bomba”, a natureza exata do artefato não foi confirmada oficialmente.