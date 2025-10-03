-Bombeiro canta para acalmar mulher em surto dentro de ambulância (1.3319985)\nUm bombeiro militar cantou uma música para acalmar uma idosa, de 70 anos, que estava em um surto dentro de uma ambulância, em Goiânia. Ao POPULAR, Vinicius Rufino Lobo disse que no atendimento a equipe tentava manter um diálogo com a mulher para acalmá-la, mas sem sucesso até surgir a sintonia para uma canção gospel que ambos conhecia: "Preciso de Ti", da banda "Diante do Trono" (veja vídeo acima).\nEu conversando com a vítima, ela disse que tinha um papagaio e cantava com ele. Eu comentei que minha vozinha tem um papagaio também que canta comigo uma música específica. Ela comentou que era religiosa, eu cantei a música e a convidei para cantar junto comigo e ela cantou alguns trechos da música", relatou Rufino.\nNo entanto, antes do episódio, a ocorrência descreveu que a mulher foi hostil com a equipe e com os familiares, com xingamentos e ameaça de agressões. A família, inclusive, relatou que um dia antes ela tinha agredido médicos durante uma internação e fugido do local.