-bombeiro_figueiredo.mp4 (1.3380232)\nDe folga na Praia de Copacabana (RJ), o bombeiro militar Rogério Filho, conhecido por CB Figueiredo, de 36 anos, lotado no 17° Batalhão Bombeiro Militar de Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal (DF), precisou entrar em ação nesta sexta-feira (27) para salvar uma mulher que se afogava. De acordo com o bombeiro, ele estava na praia com a namorada e resolveu entrar no mar sozinho, até que se deparou com a situação. O momento do resgate foi registrado pela companheira do militar e compartilhado nas redes sociais do próprio socorrista.\nAo POPULAR, Rogério Filho contou que era aproximadamente 16h, e que o mar estava com ondas muito fortes e a correnteza puxando bastante. Segundo o militar, após entrar no mar, ele viu um casal de aproximadamente 45 anos, sendo que a mulher que estava um pouco mais para trás do companheiro já estava se afogando.