-Vídeo - Banho de Mangueira Anápolis (1.3457379)\nO capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) Licurgo Borges Winck e a engenheira civil Juliana Araújo Santos Winck foram surpreendidos com um banho de mangueira promovido por colegas de farda logo após a cerimônia de casamento, no último fim de semana (12), em Anápolis, a 55 km de Goiânia.\nA homenagem inusitada em frente ao salão de festas chamou a atenção dos convidados e do cerimonialista Misael Ferreira, que relatou ao POPULAR nunca ter presenciado uma celebração semelhante em dez anos de carreira.\nDe acordo com o cerimonialista, os militares fizeram questão de molhar tanto o noivo quanto a noiva para celebrar a união do colega. A surpresa foi ainda maior porque o “banho de mangueira” costuma ocorrer em formaturas militares, sendo mais raro em celebrações matrimoniais.