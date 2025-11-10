-Vídeo YouTube (1.3335176)\nUm bombeiro militar emocionou moradores ao ser filmado fazendo uma oração enquanto colegas resgatavam um homem preso em uma torre de telefonia de cerca de 30 metros de altura. O caso ocorreu na tarde da última quarta-feira (5), em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. O homem conseguiu descer em segurança com o apoio da equipe.\nO vídeo foi gravado por Jamilson Viana, que passava pela região a trabalho e se surpreendeu com a cena. “Quando percebi o ato do bombeiro em solo, não pensei duas vezes em registrar. Achei muito bonito da parte dele”, contou. Segundo ele, várias pessoas se reuniram para acompanhar o resgate. “Era por volta da hora do almoço, e todo mundo parou para ver”, disse ao G1 Goiás.\nOnça é resgatada em fazenda de Goiatuba; vídeo\n'Mini médico' goiano viraliza com discurso no Senado: 'Comunicação digital se tornou nossa aliada na prevenção de doença