-SALVAMENTO_FORTALEZA (1.3298495)\nO bombeiro goiano Thiago Pereira, de 27 anos, salvou um homem paraplégico que se afogava na Praia do Havaizinho, em Fortaleza. O vídeo gravado por ele mostrou o momento em que ele puxava o homem da água, que o agradeceu e disse que o militar “merece a farda que tem”. Ao POPULAR, Thiago disse que foi à cidade para participar do Congresso Nacional dos Bombeiros, mas estava de folga no momento do afogamento.\nO caso aconteceu na tarde de sábado (9). Thiago relatou que o congresso terminou na sexta-feira (8), e no dia seguinte, foi até a praia alugar uma prancha para surfar e conhecer o pico de surfe, a qual a praia é conhecida.\nSegundo ele, ao olhar no mar, percebeu que um homem estava flutuando sem direção e as ondas começaram a quebrar por cima dele, mas ele não reagia. Nesse instante, não pensou duas vezes e saltou na água para salvá-lo.