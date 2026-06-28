Alisson Bruno dos Santos Prado, de 32 anos (Reprodução / Instagram Laisla Sampaio)\nO bombeiro civil Alisson Bruno dos Santos Prado, de 32 anos, morreu após mergulhar e bater a cabeça na piscina, em uma chácara em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava com familiares e amigos no dia do acidente, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O homem será velado e sepultado neste domingo (28), no Cemitério Campo da Esperança, Asa Sul, em Brasília.\nO acidente aconteceu às 12h deste sábado (27). Conforme os bombeiros, Alisson Bruno realizou um salto e acabou batendo a cabeça no fundo da piscina, o que causou ferimento e sangramento nasal. Depois do acidente, ele perdeu a consciência e foi retirado pelos familiares. As pessoas que estavam com Alisson, na residência de aluguel, acionaram as equipes dos bombeiros e colocaram a vítima no carro para ser levada ao Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime.