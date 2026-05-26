-Cachorro morto por bombeiro (1.3414774)\nO bombeiro militar Johny Lucas Alves Rosa, de 27 anos, que atirou em um cachorro comunitário durante uma corrida no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, foi indiciado pela Polícia Civil de Goiás (veja vídeo acima). O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) informou que o processo contra o servidor foi enviado ao Ministério Público de Goiás (MP-GO), que poderá denunciá-lo ao Poder Judiciário com base no inquérito investigativo. A defesa do investigado, o advogado Eduardo Moura, disse que aguarda sobre a competência se o caso permanecerá na Vara de Garantis ou na Justiça Militar.\nVamos sustentar como tese principal — não única tese — a excludente do estado de necessidade. Até porque a razão para sustentar essa tese ela é clara e notória: ele sofreu um ataque e se defendeu do ataque", argumenta o advogado.