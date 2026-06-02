Em desabafo, oficial que atuou no resgate detalhou a força da colisão entre Van e Carreta de Gado na região oeste de Goiás (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nO capitão do Corpo de Bombeiros, Leandro Garcia, atuou na ocorrência do acidente que deixou cinco estudantes mortos na GO-518, em Buriti de Goiás, na região oeste de Goiás, e em entrevista à TV Anhanguera desabafou a respeito da tragédia.\nNós encontramos um cenário muito, muito impactante. Foram cinco vítimas em óbito no local. Foi uma colisão bastante forte entre a van escolar e a carreta carregada de gado. Essas crianças eram alunos do Colégio da Polícia Militar de Sanclerlândia e moravam no município de Córrego do Ouro. Então foi uma tragédia aqui na nossa região”, desabafou o comandante da 19ª Companhia Independente Bombeiro Militar de São Luís de Montes Belos.