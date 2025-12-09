-Vídeo (1.3346586)\nO bombeiro que resgatou o motorista de um carro alagado na Marginal Botafogo relembrou a emoção: “Salvar uma vida não tem preço”. A equipe do Corpo de Bombeiros, formada pelo sargento Alan de Sousa Aguiar, sargento Victtor Cambota e o soldado Victor Hugo, estava a caminho de outra ocorrência quando populares acenaram para eles e pediram socorro para o homem (veja vídeo do resgate).\nEu cheguei em casa e o primeiro pensamento que veio à minha cabeça foi: ‘Para isso que eu virei bombeiro — salvar uma vida não tem preço’”, contou Aguiar, em entrevista ao repórter Tariq Augusto, da TV Anhanguera.\nO homem resgatado é Manoel Batista, motorista por aplicativo. Ele estava ilhado na correnteza que se formou na via após a forte chuva que caiu no sábado (6). Aguiar contou que orientou o homem a ficar calmo, subir no teto do veículo e se sentar, enquanto eles concluíam os procedimentos para a descida no túnel.