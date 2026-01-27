-VÍDEO: Pit bull ataca bombeiro civil (1.3366921)\nO bombeiro militar Pedro Flávio foi atacado por um cachorro da raça pit bull enquanto caminhava pela calçada com o filho de apenas 10 meses no colo, na Vila Santa Rita, nesta segunda-feira (26). Câmeras de segurança registraram o momento em que pai e filho caem no chão durante o ataque.\nNas imagens, é possível ver quando Pedro segue pela calçada carregando o bebê no colo. Em poucos segundos, o cachorro surge e avança contra ele. Com o impacto do ataque, os dois caem no chão. Em seguida, o tutor do animal aparece tentando contê-lo, momento em que Pedro consegue se levantar e se afastar com a criança nos braços, de acordo com imagens da TV Anhanguera.\nEm entrevista ao O POPULAR, Pedro Flávio afirmou que não é a primeira vez que o cachorro circula pela rua sem coleira e sem focinheira.