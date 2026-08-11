-Vídeo (1.3443589)\nBombeiros do 18º Batalhão salvaram um bebê de apenas três meses de idade orientando a mãe da criança por telefone até a chegada de outra equipe no local da ocorrência, em Goianésia, na região central do estado.\nA mãe da criança, que estava no Colina Park Residencial, em Goianésia, ligou para a Central Operacional dos Bombeiros (COB) por volta das 18h desta segunda-feira (10) pedindo ajuda para socorrer seu filho de cerca de três meses de vida, que estava engasgado. Uma equipe foi encaminhada para o local enquanto, por vídeo, o profissional da Central e um bombeiro orientavam a mãe do bebê para que realizasse, com o auxílio dos profissionais, o desengasgamento de seu filho.\nToda a ação foi gravada pela corporação. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das pessoas que aparecem no vídeo é um bombeiro militar. Ele estava saindo do serviço quando tomou conhecimento da situação, e ajudou com as orientações por videochamada a mãe que estava do outro lado da tela, com o filho no colo (veja o vídeo acima).