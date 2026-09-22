-Vídeo Sylvester: Cantor Rick desaparece (1.3459013)\nAs buscas pelo helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, concentram-se nesta terça-feira (22) em dois pontos da Serra Catarinense: o local da última comunicação da aeronave e uma área identificada pelo cruzamento dos sinais dos celulares dos ocupantes.\nMais de 20 bombeiros, sete viaturas, dois drones térmicos e dois cães participam da operação, que também conta com duas aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira). Até o início da manhã, nenhum vestígio do helicóptero havia sido localizado.\nAs equipes atuam na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, onde ocorreu a última comunicação da aeronave, e na região do Morro Agudo, apontada pelo cruzamento dos sinais de celulares. Os dois pontos ficam a cerca de 30 km de distância.\nCantor Rick publicou vídeo embarcando em aeronave antes de desaparecer; veja