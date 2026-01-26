O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encerrou no último domingo (25) as buscas pelos corpos das duas vítimas de Brumadinho que não foram encontradas.\nSegundo a corporação, os 11 milhões de metros cúbicos de rejeito que estavam na barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, foram vistoriados.\nAgora, os sedimentos encontrados estão em análise pela Polícia Civil.\n"Fica o sentimento de dever cumprido, de termos honrado o compromisso afirmado lá no início e também renovamos o nosso agradecimento a todos os familiares de vítimas prestando a nossa homenagem. A operação Brumadinho materializou o nosso propósito de salvar e valorizar vidas", afirmou o porta-voz dos bombeiros, tenente Henrique Barcellos.\nPrefeitura deve reformar quatro pontes em Goiânia em até três meses após determinação da Justiça\nJovem morre após perder o controle de caminhonete e capotar na BR-060