-Bombeiros encontram canoa usada por casais que desapareceram (1.3408890)\nA canoa usada por dois casais desaparecidos durante passeio em lago foi encontrada próxima a uma barragem no Rio Caiapó, em Iporá, no oeste goiano. O Corpo de Bombeiros Militar informou que segue em busca do grupo, com apoio de mergulhadores de Goiânia. Segundo a corporação, além da embarcação, outros pertences do grupo foram localizados (veja vídeo acima). Nesse local é onde será intensificada as buscas.\nEntão, aqui vai precisar de mergulhador e, aqui, pro lado de baixo, depois dessa pedra, tem mais outro poço profundo lá. E aí o rio segue. Ou eles estão por aqui, ou a água levou eles mais para baixo, mas tudo indica que a canoa desceu o vertedouro (mecanismo hidráulico para escoar o nível do reservatório). Dá mais ou menos uns 30, 40 metros”, narra bombeiro em trecho do vídeo gravado na noite de segunda-feira (11).