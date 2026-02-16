O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) encontrou nesta segunda-feira (17) um corpo durante as buscas pelos sete desaparecidos do naufrágio de uma lancha na última sexta-feira (13), em Manaus, que havia deixado dois mortos. Os bombeiros tentam agora confirmar se o corpo é de um dos sete desaparecidos.\nO corpo foi encontrado na manhã de hoje no rio Amazonas. Ele foi levado para a base fluvial da corporação, no Porto de Manaus, antes de ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), a quem caberá verificar se o corpo é de um dos desaparecidos.\nOs bombeiros esperam ter mais informações ainda hoje. "A ocorrência ainda está em andamento e mais informações serão repassadas em coletiva de imprensa no final da tarde", disseram os bombeiros em nota.\nA embarcação foi localizada a 50 metros de profundidade. A operação é considerada difícil em razão das fortes correntes e mudanças de direção das águas, no encontro entre os rios Negro e Solimões. Ontem, por exemplo, "caiu uma chuva torrencial e praticamente inviabilizou a operação na parte da tarde", afirmou em coletiva o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Orleilso Muniz.