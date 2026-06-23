O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) promoverá um Dia D de construção de aceiros na região Sudoeste, que registrou um volume de precipitações abaixo do esperado no último período chuvoso e que costuma enfrentar ocorrências de queimadas em razão da grande extensão de monoculturas.\nA ação ocorre em um contexto de confirmação do fenômeno El Niño, que pode tomar intensidade “muito forte” e se tornar “super”, prolongando o período de estiagem, intensificando as ondas de calor e, consequentemente, aumentando o risco de incêndios. As chamas tendem a se propagar com maior facilidade em condições de altas temperaturas e baixa umidade do ar.\nO comandante da Companhia de Policiamento Ambiental e Florestal do CBM-GO, major Henrique Saint Clair Oliveira, explica que a corporação está alinhando a iniciativa com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) para realizar o Dia D de aceiros na região em julho. As ações já estão confirmadas nos municípios de Rio Verde e Catalão.