Avião cai sobre casa, no Setor Santos Dumont, em Goiânia. (Arquivo pessol/Wallas Fidelis)\nA queda de um avião de pequeno porte sobre uma casa em Goiânia nesta segunda-feira (13) causou vazamento de combustível, sendo necessário que equipes do Corpo de Bombeiros isolassem a área. Segundo a esposa do piloto Maurício Braga Araújo, de 71 anos, a aeronave teve problema no motor.\nSegundo os bombeiros, como houve vazamento de combustível, as equipes dos bombeiros atuaram no isolamento da área e na eliminação de riscos de incêndio ou explosão, garantindo a segurança dos moradores e da vítima.\nDe acordo com o tenente Dorvenice Machado, a área segue isolada e fora de risco de ignição, tendo em vista que o combustível evaporou e perdeu a evolatibilidade, deixando de ser inflamável.\nO combustível já não tem aquele risco como teve no início da ocorrência. O combustível derramou uma quantidade pequena, e por si só ele perdeu a evolatibilidade", informou.