O Corpo de Bombeiros procura seis indígenas que desapareceram após um naufrágio ocorrido no rio Xingu, nas proximidades de Altamira, no Pará, na quarta-feira (10).\nSegundo a Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), a embarcação transportava indígenas da Terra Indígena Kararaô, entre eles homens, mulheres e crianças.\nOs desaparecidos são seis adultos e seis crianças. O barco era ocupado por 26 pessoas e a maioria conseguiu nadar até as margens do rio. Os sobreviventes foram ajudados por indígenas de uma comunidade próxima à área do naufrágio.\nIndígenas cobram de Lula hospital para yanomamis e dizem ser contra hidrelétrica\nBelo Monte aumentou emissões de gases-estufa no Xingu em cerca de 3 vezes, diz estudo\nGarimpo ilegal ameaça maior linha de transmissão de energia do País