-VÍDEO: Homem desaparece após bater carro em avenida, e família busca informações (1.3438378)\nO Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) informou que suspendeu as buscas por Jefferson de Oliveira, de 42 anos, desaparecido após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Jataí, em Aparecida de Goiânia, na Reigão Metropolitana. Ao POPULAR, a corporação afirmou estar de prontidão para retomar as operações caso surjam novas pistas ou elementos que justifiquem o reinício dos trabalhos.\nSegundo a Polícia Civil (PC), o caso está sob investigação e o trajeto feito pelo homem após a colisão foi reconstituído. Até o momento, não há novidades sobre o caso.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Bombeiros suspendem buscas por homem desaparecido em Aparecida de Goiânia\nEm vídeos obtidos pela família e exibidos pela TV Anhanguera, é possível ver que Jefferson saiu do veículo com vida após o acidente. De acordo com a polícia, o desaparecimento aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Para mapear o trajeto percorrido por ele após a colisão, familiares e pessoas próximas estão sendo ouvidos. A perícia no local também foi solicitada, contudo, até a tarde desta sexta-feira (31), o homem continuava desaparecido.