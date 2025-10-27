Um borracheiro morreu na tarde deste domingo (26) após ser esmagado pelo ônibus da cantora sertaneja Allana Macedo, enquanto realizava a troca de um pneu na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA Norte), região próxima ao Parque Nacional de Brasília. Equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas e um helicóptero de resgate atuou na ocorrência, mas o trabalhador não resistiu aos ferimentos.\nDe acordo com os bombeiros, o veículo estava parado no acostamento para reparos em um pneu quando o trabalhador foi esmagado. O ônibus transportava a equipe da artista, que já havia sido deixada em Brasília antes da ocorrência.\nO chamado de emergência foi registrado por volta das 17h30. Quatro viaturas e uma aeronave de resgate foram acionadas. Ao chegarem, os socorristas encontraram o homem em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação por quase uma hora, ele não resistiu. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada até o momento.