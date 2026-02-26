A BR-452, que liga Rio Verde a Itumbiara, será interditada nos dois sentidos para a instalação de mais um pedágio eletrônico, modelo que faz a cobrança de forma automática. O bloqueio está marcado para as 10h desta sexta-feira (27) e será no quilômetro (km) 44, na altura do município de Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. O trabalho deve durar até uma hora, segundo informações da Rota Verde Goiás, a concessionária que administra o trecho da rodovia.\nDurante o bloqueio da pista, o trânsito funcionará no formato “Pare e Siga”, possibilitando o desvio pelas rodovias GO-164, GO-210 e GO-409. Além disso, equipes da Rota Verde Goiás estarão no local para sinalizar o trabalho e orientar os motoristas. Ainda conforme a concessionária, a instalação pode ser adiada em caso de chuva ou vento forte.