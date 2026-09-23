O número de mortos em acidentes de helicópteros no Brasil em 2026 é o segundo maior desde ao menos 2016, quando começou a série histórica estatística publicada pela Aeronáutica.\nAté esta terça-feira (22), quando cinco pessoas morreram em um acidente em Santa Catarina —entre as vítimas estava o cantor Rick—, foram 21 óbitos em cinco acidentes fatais.\nO número só é inferior à marca de 24 mortes de todo 2018, o ano com a maior quantidade de vítimas.\nMortes em acidentes aéreos\nEm 2026, até 22/9\n104 - 2016\n54 - 2017\n81 - 2018\n66 - 2019\n56 - 2020\n60 - 2021\n49 - 2022\n76 - 2023\n152 - 2024\n62 - 2025\n54 - 2026\nDados de 2024 foram inflados com as 62 mortes no acidente do voo Voepass 2283\nFonte: Painel Sipaer - FAB\nDurante todo o ano passado ocorreram sete mortes. Em 2024 foram 15 registros. Os dados fazem parte do Painel Sipaer ( Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico), da Força Aérea Brasileira.