Dados do Ministério da Saúde mostram que foram registrados este ano 136 casos de mpox, sendo 129 classificados como confirmados e sete como prováveis.
Cinco novos estados entram na lista. Com a atualização feita pela pasta na última semana, foram incluídos Rio Grande do Norte (três notificações), além de Ceará, Goiás, Pará e Sergipe, com um registro cada.
Maioria dos casos em 2026 ocorreu em São Paulo, com 86 registros. Depois, aparecem Rio de Janeiro (19), Rondônia (10), Minas Gerais (7), Rio Grande do Sul (3), Paraná (2), Santa Catarina (1) e Distrito Federal (1).