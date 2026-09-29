O calor intenso que afeta o Brasil desde a semana passada deve continuar nos próximos dias, com alerta vermelho para oito estados até quarta (30) por calor intenso, de acordo com boletim divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).\nO aviso vale para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo e Minas Gerais.\nVista do sol em dia de calor em São Paulo Rafaela Araújo Folhapress Sol intenso com raios visíveis no céu azul escuro, parcialmente coberto por nuvens finas e dispersas. Desde domingo (27), nove estados atingiram ou superaram a faixa de 40°C.\nO município de Nova Xavantina, na região do Vale do Araguaia, em Mato Grosso, registrou recorde de 43,3 °C nesta segunda (28) -no dia anterior a máxima foi de 42,2°C. Em Corumbá, região de fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia, o termômetro atingiu 43,2°C.