O Brasil pode zerar emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2040, revela estudo de pesquisadores brasileiros lançado na semana da Cúpula dos Líderes da COP30, em Belém. Ele foi idealizado pelo Instituto Amazonia 4.0 e financiado pela Sequoia Foundation e pela Rockefeller Brothers Foundation.\nO País tem compromisso, firmado em sua NDC – sigla em inglês que significa “contribuição nacionalmente determinada”, a meta climática –, de neutralidade de emissões até 2050. Neutralidade significa que tudo o que um país emite é compensado de alguma forma, como pela absorção de gases-estufa por florestas, por exemplo. Em discurso na reunião do G20 ano passado, no Rio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propôs que os países desenvolvidos do grupo antecipem as metas de neutralidade climática para 2040 ou 2045.