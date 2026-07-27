Gabriele da Silva Monteiro, 34, engenheira brasileira que estava desaparecida em Lyon, na França, desde a tarde de quinta-feira (23), foi localizada nesta segunda-feira (27), de acordo com a família.\nSegundo parentes, ela está com a "integridade física preservada e recebendo atendimento médico".\nA família da engenheira disse estar aliviada e agradeceu a mobilização. Os parentes afirmam que a corrente de solidariedade foi essencial para manter as buscas e a esperança ao longo desses dias.\n"Neste momento, o objetivo é que Gabriele possa se recuperar com tranquilidade e segurança. Maiores esclarecimentos serão feitos no momento oportuno, quando a família e a própria Gabriele se sentirem preparadas para isso. Mais uma vez, nosso sincero agradecimento por todo o carinho, apoio e compreensão", afirmou em comunicado.