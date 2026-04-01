A brasileira Vivian Alexandra Gomez, 53, foi condenada nos EUA por aplicar uma injeção ilegal que matou Christina Ashten Gourkani, conhecida nas redes como sósia de Kim Kardashian, 45.\nA brasileira foi considerada culpada por homicídio culposo e por exercer a medicina sem licença. Segundo a promotoria do condado de San Mateo, ela viajou da Flórida para São Francisco, na Califórnia, em abril de 2023, para fazer o procedimento em um hotel perto do aeroporto internacional. As informações são da revista People.\nA injeção foi aplicada nos glúteos de Gourkani, que tinha 34 anos, e a modelo passou mal pouco depois. A promotoria afirmou que ela morreu por insuficiência respiratória e que houve indícios de embolia pulmonar após uma infecção, além de silicone encontrado na corrente sanguínea.\nApós a leitura do veredito, Vivian voltou à prisão e deve receber a sentença em 5 de maio. A revista diz que ela respondia ao processo em liberdade sob fiança, com restrições, e que o advogado dela não comentou o caso quando procurado.