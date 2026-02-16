A brasileira Adriana Barbosa, 46, morreu após ser esfaqueada pelo ex-marido, Marcos Marques-Leal, 57, na noite da última quinta-feira (12), em Farmingville, na região de Long Island, no estado de Nova York, de acordo com a polícia. O casal tinha duas filhas e atravessava um processo de separação marcado por conflitos.\nSegundo a amiga Pollyana Belo, poucos dias antes de ser morta, Adriana havia obtido na Justiça uma medida protetiva contra o ex-marido, após relatar episódios recorrentes de intimidação. A separação teria ocorrido há cerca de dois anos após uma traição de Marcos, que não aceitava o fim do casamento, ainda segundo o relato da amiga.\nA reportagem não conseguiu acesso à defesa de Marcos.\nDurante o processo de divórcio, as disputas se intensificaram, sobretudo em torno da divisão de bens do ex-casal, incluindo a casa onde Adriana vivia com as filhas. De acordo com Pollyana, mesmo após ser retirado do imóvel por ordem judicial, Marcos continuava a frequentar o local e a ameaçar a ex-mulher.