-VÍDEO: Comemoração vitória Sesi Canaã (1.3432924)\nA equipe Geek, do Sesi Canaã, de Goiânia, colocou o Brasil no lugar mais alto do pódio ao conquistar o Champion Award, principal prêmio do FIRST LEGO League Asia Pacific Open Championship. A competição foi realizada entre os dias 9 e 12 de julho, na Macquarie University, em Sydney, na Austrália. Além do prêmio máximo da competição, os estudantes também receberam o Robot Performance Award, que reconhece a equipe com a melhor performance técnica e estratégica no desafio do robô.\nSegundo a técnica da equipe, Rafaella Soares, o desenvolvimento do projeto foi resultado de um intenso trabalho de pesquisa em parceria com especialistas da Universidade Federal de Goiás (UFG).\nOs alunos trabalharam com doutores da UFG no desenvolvimento de pesquisas muito importantes para o projeto de inovação. Na parte da robótica, eles aprenderam muito sobre programação e códigos. Hoje, temos um dos robôs mais consistentes do mundo. O nosso robô executou todas as missões que dependiam dele com 100% de aproveitamento”, explica.