-POP_BRIGA_TORCEDORES_230326 (1.3389549)\nUma briga entre torcedores de Goiás e Vila Nova na noite deste domingo (22), no setor Antônio Carlos Pires, região norte de Goiânia, causou a morte de um jovem e deixou dois torcedores feridos. A confusão começou após torcedores do Goiás descerem de um ônibus na região e serem surpreendidos com disparos de foguetes (assista ao vídeo acima).\nDe acordo com a Polícia Militar, sete pessoas foram presas. Como o nome delas não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver quando os torcedores do Goiás descem do ônibus e já encontram os torcedores do Vila Nova.\nÉ possível ver nas imagens clarões que seriam de foguetes e muita correria. Alguns torcedores conseguem voltar para o ônibus enquanto outros ficam na rua. As imagens não mostram toda a confusão, mas é possível ver os foguetes sendo soltos e suspeitos armados com paus correndo pela rua.