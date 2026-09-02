Um brigadista de 19 anos morreu após ser atropelado por um caminhão-pipa em uma usina em Caçu, no sudoeste de Goiás. Conforme apurado pela TV Anhanguera, Adhesson Antony Félix dos Santos monitorava uma área atingida por um incêndio quando foi atropelado.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Unidade Rio Claro da Usina Atvos destacou que, "desde o primeiro momento, a companhia vem prestando todo o apoio necessário aos familiares". A empresa ressaltou ainda que "segue colaborando com as autoridades na apuração das causas do acidente".\nCaminhoneiro morre atacado por abelhas após escapar de acidente na GO-463\nBíblia permanece intacta após incêndio destruir estabelecimento em Goiânia; vídeo\nA suspeita é de que uma árvore com o tronco queimado tenha caído sobre o caminhão, o que fez o veículo se deslocar por alguns metros e atingir o jovem. Testemunhas tentaram socorrer o brigadista, mas a morte dele foi constatada ainda no local.