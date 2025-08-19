Um total de 25 brinquedos e atrações do Parque Mutirama vai voltar a funcionar até outubro próximo, o que permite iniciar o retorno da abertura do local, fechado desde março por falta de brinquedos funcionando. Na época, apenas 6 das 27 atrações estavam funcionando. As máquinas passam por manutenção corretiva realizada pela empresa Vicon Engenharia, contratada pela Associação Empresarial da Rua 44 (AER44), pelo valor de R$ 450 mil, há cerca de 15 dias. A associação assinou um termo de cooperação com a Prefeitura de Goiânia e doou o serviço da manutenção dos brinquedos ao Paço Municipal, que não vai conceder qualquer contrapartida.\nPorém, para a retomada do Mutirama, ainda é necessária a realização das reformas do local em si – em pontes, pinturas, bilheterias, banheiros etc. –, além da contratação de empresas para realizar a operação dos brinquedos e a manutenção preventiva. A Prefeitura ainda não sinalizou quando as novas contratações serão feitas e nem mesmo qual modelo será utilizado, se por licitação ou novos termos de cooperação. A AER44 estima que os brinquedos estejam finalizados até o começo de outubro deste ano e terão dois meses de garantia, mas que é necessária a realização das manutenções preventivas das máquinas, sobretudo em razão do uso.