MP aponta omissão grave na manutenção asfáltica e violação de garantias legais, como o direito à mobilidade segura; gestão municipal justifica deterioração pelas chuvas (Reprodução/Arquivo da 1ª PJ de São Miguel do Araguaia)\nBuracos, desníveis, falta de asfalto e de valetas em diversos pontos de São Miguel do Araguaia, no norte goiano, levaram o Ministério Público de Goiás (MPGO) a protocolar uma Ação Civil Pública contra o município. Segundo o MP, o abandono da malha viária compromete a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres e dificulta o acesso da população a serviços essenciais.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Prefeitura de São Miguel do Araguaia disse que recebeu a solicitação do MP com responsabilidade e já está adotando as providências necessárias. A gestão municipal reforçou que a deterioração do asfalto é uma realidade enfrentada por diversos municípios de Goiás e do Brasil, especialmente durante as chuvas (confira a nota na íntegra ao final do texto).