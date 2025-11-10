Érika Luciana, de 47 anos, que está desaparecida desde 1º de novembro (Arquivo Pessoal / Júlio César)\nAs buscas pela biomédica Érika Luciana Machado, de 47 anos, foram suspensas pelo Corpo de Bombeiros de Pirenópolis. Ao POPULAR, a corporação informou que as buscas estão suspensas devido à falta de mais informações que possam direcionar as atividades, seja de buscas com cães ou mergulho. A Polícia Civil (PC) continua investigando o caso.\nNo último sábado (8), quando o desaparecimento completou uma semana, os bombeiros realizaram uma nova busca na região de Corumbá de Goiás, mas sem sucesso. "Não tivemos nenhuma pista. Câmera, rastreio de celular, cartão de crédito, eles [a polícia] estão trabalhando em cima de todas as possibilidades. Simplesmente nada!", desabafa o irmão da biomédica, Júlio César.