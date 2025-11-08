As buscas pela biomédica Érika Luciana Machado, de 47 anos, que está desaparecida há uma semana, estão concentradas próximas a um rio da região de Corumbá de Goiás, segundo o Corpo de Bombeiros.\nA biomédica tem depressão, ansiedade e faz uso de medicamentos. O irmão dela, Júlio César, contou ao POPULAR que Érika estava muito triste antes de desaparecer, mesmo com os remédios em dia. A Polícia Civil continua investigando o caso.\nSegundo o familiar, havia uma pista de que Érika pudesse ter caminhado por um trecho da BR-414, entre Planalmira e Anápolis. Inclusive, imagens de uma câmera de monitoramento chegaram a ser divulgadas na internet. Porém, mais tarde a polícia constatou que a mulher em questão não é a biomédica.\nBiomédica desaparecida tem depressão e estava muito triste antes de sumir, diz família