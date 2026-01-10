As operações de busca por duas crianças desaparecidas em Bacabal (MA) entraram no sétimo dia e, agora, contam com a ajuda do Exército Brasileiro e do Batalhão Ambiental.\nOs militares chegaram na cidade durante a madrugada deste sábado (10). "1h40, nós estamos aqui na porta do Hotel Pingo de Ouro, recepcionando o Exército Brasileiro, o 24º Batalhão de Infantaria de Selva", anunciou o prefeito Roberto Costa (MDB) em vídeo nas redes sociais.\nO Exército e as forças locais retomaram as buscas por Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michel, 4, às 5h. "Nós viemos recepcionar, preparar toda estrutura para eles para que daqui a pouco nós possamos fazer o encaminhamento de toda essa tropa para reforçar nosso trabalho", detalhou Costa.\nO pedido por reforço ocorreu ontem. O prefeito e o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSDB), solicitaram a ajuda ao governo Federal após seis dias operações sem sucesso. "Toda ajuda é importante. Os trabalhos seguem sem parar, com técnica e equipamentos adequados para localizar as crianças e acabar com o sofrimento da família", falou o líder estadual.