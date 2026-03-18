As buscas por Jane Kellen Duarte da Silva, de 44 anos, que está em situação de rua há cerca de 15 anos, devem seguir nesta quarta-feira (18), mais de 24 horas depois do seu desaparecimento no Córrego Botafogo, onde tomava banho junto ao companheiro no início da tarde de segunda-feira (16), quando foram surpreendidos por uma cabeça d’água. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam com o auxílio de drones com câmera térmica, cães farejadores, mergulhadores e helicóptero. Irmão relata angústia da família.\nA mulher estava junto ao homem tomando banho na altura da ponte da Avenida Independência quando o nível do córrego subiu rapidamente e arrastou ambos, por volta das 18 horas, conforme a major dos Bombeiros Joyce Ferreira Faria Dias. Salvo após se segurar em um alambrado, o homem foi levado a uma unidade de saúde com luxação no braço e ferimentos superficiais. Já ela segue desaparecida após sumir em meio a água. Nesta terça-feira (17), as buscas foram intensificadas em um raio de cerca de 10 quilômetros, chegando até o Rio Meia Ponte.