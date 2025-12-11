Cães respondem a comandos como "senta", "fica" e "junto", facilitando a adaptação e convivência doméstica. (Divulgação/ PMGO)\n18 cães resgatados e adestrados pelo Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) da Polícia Militar de Goiás (PMGO) estarão disponíveis para adoção no próximo sábado (13). O evento, que vai acontecer em um shopping na região central de Goiânia, promete transformar a vida de cães resgatados e de famílias que buscam um novo membro.\nOs animais, após serem resgatados de situações de vulnerabilidade, passaram por um rigoroso processo de adestramento e socialização pelos próprios cinotécnicos da corporação. Os futuros tutores terão a oportunidade de levar para casa cães que respondem a comandos como "senta", "fica" e "junto", facilitando a adaptação e convivência doméstica.\nAo POPULAR, o Major da PM Paulo Gouthier Neto destacou que o batalhão pretende repetir o projeto no próximo ano.