-cao_robo_goinfra.mp4 (1.3304150)\nOs 'robodogs' estão sendo utilizados pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) para a desobstrução em redes de drenagem em rodovias. A nova tecnologia prevê o mapeamento e o diagnóstico do sistema de drenagem por meio da inspeção robotizada, informou a Goinfra. O serviço está contratado por um ano, com previsão de investir mais de R$ 34,4 milhões e atender todas as rodovias do Estado.\nAs primeiras vias a receber o serviço são a GO-070, entre Goiânia e Itaberaí, na região noroeste do estado, e a GO-060, da capital até Trindade, na região metropolitana. Os dois trechos são considerados críticos com relação à drenagem, explicou o orgão.\nOs primeiros trechos foram escolhidos a partir de levantamentos do histórico de alagamentos da região e de vistorias em campo. Cada operação pode durar de duas horas até uma semana, conforme as condições do local.