Uma criança de 7 anos foi atacada por um cachorro da raça pitbull, em Itumbiara, no sul de Goiás. O menino estava conversando com colegas na porta da casa de um deles quando o animal avançou. O tutor do cachorro e um vizinho conseguiram conter o ataque. De acordo com a Polícia Militar (PM), o tutor do animal foi levado ao hospital para acompanhar os procedimentos legais e, em seguida, à delegacia para prestar esclarecimentos e foi liberado.\nO caso aconteceu na última sexta-feira (22). A criança foi levada pelos pais ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho com ferimentos profundos nas pernas, nádegas e tórax. Segundo a mãe, Jeiny Silva, o menino precisou levar cerca de 20 pontos, mas já recebeu alta e se recupera em casa.\nEle saiu do hospital no dia 23, por volta de uma hora da manhã. Ele está bem, todo cheio de pontos. Hoje até voltamos lá porque estava saindo secreção, mas graças a Deus não atingiu nenhum órgão”, contou a mãe.