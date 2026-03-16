-POP_CãoQueimadoGYN_160326 (1.3386536)\nUm cão comunitário que vive no setor Castelo Branco, em Goiânia, foi vítima de maus-tratos por parte de uma moradora. De acordo com os moradores, o animal apareceu com queimaduras graves nas costas após ter sido atingido por um líquido (assista ao vídeo acima).\nNas imagens obtidas pela TV Anhanguera, é possível ver o momento em que a moradora joga um líquido no cachorro, que dormia na calçada, e ele sai correndo, uivando. O caso aconteceu no último dia 5 de março.\nDelegada afirma que ferimentos indicam queimadura térmica grave; pena para o crime de maus-tratos pode chegar a 5 anos de prisão (Reprodução/TV Anhanguera)\nEm entrevista à repórter Isabelle Saleme, a moradora, identificada como Cassilda Ferreira de Almeida, nega ter agredido o cachorro. Segundo Cassilda, ela não jogou nada no animal e estava apenas lavando o quintal, pois a casa está em obra. “Água mesmo, com água sanitária, que eu estava lavando aqui”, disse.