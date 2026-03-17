-POP_CãoQueimadoGYN_160326 (1.3386536)\nUm cão comunitário que foi queimado no Setor Castelo Branco, em Goiânia, estava deitado na calçada quando uma mulher jogou um líquido quente sobre ele. As imagens, registradas por câmeras de segurança e obtidas pela TV Anhanguera, mostram o momento em que o animal é atingido e sai correndo, uivando de dor (assista acima).\nO caso aconteceu no último 5 de março. Em entrevista à repórter Isabelle Saleme, a moradora identificada como Cassilda Ferreira de Almeida negou ter agredido o cachorro.\nDe acordo com ela, não houve ataque e o líquido teria sido jogado enquanto lavava o quintal da casa, que está em obra. “Água mesmo, com água sanitária, que eu estava lavando aqui”, disse.\nCão comunitário é queimado em rua de Goiânia; vídeo\nPit bull que foi jogado morto em portão de empresa levou tiro, aponta perícia