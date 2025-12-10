A cabeceira da ponte sobre o Ribeirão Anicuns na Avenida Marechal Rondon, entre os setores Centro-Oeste e Residencial Morumbi, na região Norte de Goiânia, terá de ser totalmente refeita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). O local sofreu uma erosão devido às chuvas que caíram na capital no sábado (6), que carrearam material das margens e da avenida para o leito do rio, sem comprometer a estrutura da ponte (pilares e vigas). As obras começaram nesta terça-feira (9) e devem durar pelo menos 30 dias, um prazo que pode ser aumentado a depender de novas chuvas na região.\nO diretor de Operações e Conservação da Seinfra, o engenheiro Lucas Augusto Gontijo Borges, explica que o maior risco gerado pela erosão era o maior carreamento da cabeceira e até mesmo que o asfalto cedesse. “A estrutura da ponte está intacta, não teve nenhum problema. O perigo iminente é carrear material”, conta. A escolha dos técnicos foi de realizar a reconstrução da cabeceira por cima, ou seja, no nível do asfalto, enquanto que o mais comum seria primeiro atuar por baixo, no nível do curso d’água. Porém, com as chuvas e o nível alto do Ribeirão Anicuns atualmente, não seria possível agir na parte de baixo, por enquanto.