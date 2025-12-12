Na decisão, a Justiça determinou a indenização da cabeleireira que ficará em R$ 26.800, ao todo (Diomício Gomes/O Popular)\nUma cabeleireira identificada como Mirna da Cunha de Oliveira teve os dentes arrancados durante um procedimento equivocado feito em uma clínica odontológica de Goiânia. De acordo com a sentença do Tribunal de Justiça de Goiás, o erro gerou sérios transtornos e fez, inclusive, com que a paciente começasse o tratamento contra depressão.\nO POPULAR não localizou a defesa da clínica odontológica.\nMirna havia assinado um contrato de R$ 18 mil com a clínica para realizar um tratamento dentário, deu entrada e foi pagando as parcelas. Entretanto, ela não recebeu o tratamento adequado.\nÀ reportagem, a profissional contou que o tratamento correto seriam três implantes: superior, inferior e uma prótese fixa.