Prints mostram mensagens enviadas da diarista para a enfermeira (Reprodução/Polícia Civil)\nUma diarista de 33 anos foi denunciada por racismo após enviar mensagens com teor ofensivo à enfermeira Luciana Ponciano de Oliveira, de 42, que a havia contratado para realizar uma faxina em seu apartamento, em Aparecida de Goiânia. Após ela reclamar do serviço prestado, a diarista reagiu com ataques racistas, mencionando características físicas da cliente, como a cor da pele e o cabelo, utilizando expressões como "cabelo de bombril" e "raça nojenta".\nEm uma das mensagens trocadas, a diarista escreveu: “Cabelo de bombril. Essa sua raça é nojenta mesmo. Batoré. Branco nunca me encheu tanto o saco.” A enfermeira então questiona: “Que raça? O que quer dizer com isso?”. A diarista responde: “De cor. Cabelo de bombril.” Luciana continua: “E qual é o problema com a minha cor?”, ao que a diarista rebate: “Você é chata porque é de cor.”