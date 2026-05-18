Militar deixa esposa e filhas gêmeas de 4 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nO cabo do Exército Charles Franklin de Oliveira Lisboa, de 24 anos, morreu em um acidente de trânsito na GO-430, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe encontrou no local um carro e uma moto, sendo a vítima já sem vida.\nO acidente aconteceu no sábado (16). A Bateria de Comando de Artilharia do Exército, onde Charles estava desde março de 2021, divulgou uma nota de pesar. Nela, solidarizou-se com familiares, amigos e companheiros do cabo.\nAo POPULAR, a esposa dele, Kamylla Ketlem, informou que o militar deixa duas filhas gêmeas, de 4 anos. O corpo foi velado e sepultado no Cemitério Redenção, em Planaltina de Goiás, no domingo (17). Na rede social, Kamylla postou a homenagem do Exército para Charles (veja o vídeo abaixo).