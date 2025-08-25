Por mais de dois séculos, cabras viveram isoladas na Ilha de Santa Bárbara, em Abrolhos, no sul da Bahia. Foram 21 animais retirados do local em uma operação do ICMBio, com apoio da Marinha, da Embrapa, da Uesb (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) e da Adab (Agência de Defesa Agropecuária da Bahia).\nCabras chegaram ao campus da Uesb, em Itapetinga, em fevereiro de 2025. nesta segunda-feira (25), são fonte de pesquisas que buscam entender como sobreviveram em um ambiente sem água doce.\nPresença dos caprinos, introduzidos no período colonial, causava danos ao ecossistema. Eles destruíam a vegetação e atrapalhavam a reprodução de aves marinhas que usam Abrolhos como berçário.\nRemoção foi considerada essencial para recuperar a área. "No passado, os caprinos serviam como fonte de proteína animal. Atualmente, com os recursos da vida moderna e o apoio logístico prestado bimestralmente pela Marinha aos militares que guarnecem a Ilha de Santa Bárbara, a presença dos animais tornou-se desnecessária", afirmou o Capitão de Fragata Douglas Luiz da Silva Pereira, responsável pela operação.